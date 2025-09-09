Haberler

QİNGDAO, 9 EYLÜL (XİNHUA) — QİNGDAO, 2025 ROBOT DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çin’in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kenti, 2025 Robot Dünya Kupası (RoboCup) Asya-Pasifik Qingdao Davet Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, futbol maçlarında robotlar yeteneklerini sergiledi.

Yarışmada yer alan robotlar, çeşitli tekniklerle futbol oynamayı deneyimleyerek izleyicilere eğlenceli anlar sundu. Futbol maçları, teknoloji ve sporun birleştiği etkileyici bir gösteri olarak katılımcıların ilgisini çekti.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

