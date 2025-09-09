QİNGDAO, 9 EYLÜL (XİNHUA) — QİNGDAO, 2025 ROBOT DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ROBOT DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİBİ OLDU
Çin’in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kenti, 2025 Robot Dünya Kupası (RoboCup) Asya-Pasifik Qingdao Davet Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, futbol maçlarında robotlar yeteneklerini sergiledi.
ROBOTLAR FUTBOLDA YETENEK GÖSTERDİ
Yarışmada yer alan robotlar, çeşitli tekniklerle futbol oynamayı deneyimleyerek izleyicilere eğlenceli anlar sundu. Futbol maçları, teknoloji ve sporun birleştiği etkileyici bir gösteri olarak katılımcıların ilgisini çekti.