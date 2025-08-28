Haberler

QİNGDAO Limanı, Ticaret İşbirliği Kolaylaştırıyor

QINGDAO LİMANI’NIN STRATEJİK KONUMU

Çin’in doğu kıyısındaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı, konumu ve Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Tanıtım Alanı’nın kümelenme etkisi sayesinde, son yıllarda Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında çok taraflı ticaret işbirliğini artırıyor.

DENİZ-DEMİRYOLU İNTERMODAL ROTALARI

Bu kapsamda Qingdao Limanı, Orta Asya Rotası, Hindistan-Pakistan Rotası ile Japonya, Güney Kore ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan deniz-demiryolu intermodal rotasında yıllık konteyner taşımacılığında dikkat çekici bir artış gösteriyor. Şu ana kadar örgüt üyesi ülkelere yönelik 42 nakliye hattını işleten Qingdao Limanı, bu hatlar aracılığıyla bu ülkelerdeki 30 limana doğrudan bağlantı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

