QNB Invest’ten Borsa İstanbul İçin Rapor

HİSSE SENETLERİNDE YENİ GİRİŞLERDE ZAYIFLIK DEVAM EDİYOR

QNB Invest, bugün yayımladığı Aylık Piyasa Görünümü raporunda, hisse senetlerine yapılan yeni girişlerin halen zayıf kalmaya devam ettiğini belirtirken, önümüzdeki 2 ay için daha cesaret verici beklentilerin olduğunu vurguladı. Raporda, “Bir önceki notumuzda, Türkiye’de hane halkı finansal toplam varlıkları içinde hisse senetlerinin payının %12 gibi tarihi yüksek bir seviyeye ulaştığını ve yerli ve/ya da yabancı yatırımcılardan gelecek yeni girişlerin BIST-100’ün yönünü belirleyeceğini vurgulayan detaylı bir analiz yapmıştık.” ifadesine yer verildi. BIST-100 Endeksi’nin iskontolu F/K oranının 5,8x olduğu ve reel olarak %15 kazanç büyümesi öngörüldüğü dile getirildi. Temel perspektiften Türk hisse senetleri için 2025 yılına yönelik iyimser görüşlerini korudukları, ancak beklenenden yüksek gelen Ocak ayı enflasyon rakamının kısa vadeli volatiliteye neden olabileceği, makro görünümün ise hala umut verici olduğu ifade edildi.

DOLAR GİRİŞLERİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yabancı yatırımcıların yeni girişleri açısından açığa satış yasağının kaldırılması gibi kısıtlayıcı önlemlerin önemine değinen QNB Invest, “Bu açıdan geçtiğimiz aya baktığımızda, BIST-50 şirketleri için açığa satış yasağının kaldırılmasının daha sağlıklı bir piyasa ortamının yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğunu görüyoruz.” açıklamasında bulundu. Açığa satış hacminin toplam piyasa hacminin %13’üne yükselmesi ve tarihi seviyelere ulaşması, yabancı yatırımcılar için hacim beklentileri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

KÜMÜLATİF NET GİRİŞLERDE ARTAN GÖSTERGELER

QNB Invest, devam eden faiz indirimleri ve Ocak ayında açıklanan verilerle iyileşen makroekonomik zeminin desteğiyle, ay başından bu yana kümülatif toplam net girişlerin yaklaşık 295 milyon USD’ye ulaştığını ve Londra’daki Türkiye konferansından bir hafta sonrasına denk gelen haftalık 345 milyon USD’lik giriş kaydettiklerini belirtti. Geçen yıl toplam 2,9 milyar USD’lik çıkışı ile kıyaslandığında yabancı yatırımcıların tam güçle geri döndüğünü iddia etmenin henüz erken olduğunu vurguladılar.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

QNB Invest, raporlarında TCMB’den Mart ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini ve yıl sonuna kadar politika faizinin %30 civarına düşeceğini öngördüklerini de aktardı.