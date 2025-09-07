Qr Kod Temizlik Uygulaması Aydın’da Başladı

DİJİTAL TEMİZLİK UYGULAMASI AYDIN’DA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı ‘QR Kod Temizlik Uygulaması’, Aydın’daki hastanelerde de hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde temizlik süreçleri dijital ortamda takip edilebilir hale geliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uygulama Nazilli Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Germencik Devlet Hastanesi ve Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başladı.

HASTA VE YAKINLARI TEMİZLİK DURUMUNU DEĞERLENDİRİYOR

Yeni sistem aracılığıyla hasta, hasta yakınları ve personel, cep telefonlarıyla QR kodları okutarak ortamın temizlik durumunu ‘Temiz’, ‘Kısmen Temiz’ veya ‘Kirli’ olarak değerlendirebiliyor. Değerlendirmeler, anlık olarak ilgili personel ve yöneticilere SMS ile iletilerek yaşanan aksaklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanacak. Temizlik işlemine dair tarih, saat ve alan bilgileri QR kod ile sisteme kaydedilerek sürecin şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE TEMİZ VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak sağlık tesislerini daha güvenli, temiz ve modern bir hizmet alanına dönüştürmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Şenkul, ayrıca hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanırken en yüksek hijyen standartlarına ulaşmalarının amaçlandığını vurguladı.