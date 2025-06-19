Qsnin 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniv

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI AÇIKLANDI

ULUSLARARASI yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nı duyurdu. Sıralamada 11 Türk üniversitesi ilk bine girdi. QS 2026 sıralaması, dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin değerlendirildiği bir rapor olarak ortaya çıktı. İki Türk üniversitesi ilk 300’e girerken, dört üniversite ilk 400’e, altı üniversite ise ilk 500’e yerleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 269’uncu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 298’inci sırada yer aldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ EŞSİZ BAŞARILAR GÖSTERİYOR

Koç Üniversitesi 323’üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 371’inci olarak en iyi 400 üniversite arasında konumlandı. Sabancı Üniversitesi 404’üncü, Bilkent Üniversitesi 415’inci sıraya yükseldi ve böylelikle dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında kendine yer buldu. Toplamda 26 Türk üniversitesi sıralamaya girdi. Türkiye, 20’den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke oldu.

‘İşveren İtibarı’ göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi başardı. ODTÜ 77’nci, Boğaziçi 88’inci, İTÜ 91’inci sırada yer alıyor. İlk binde 11 Türk üniversitesi yer aldı. Bu üniversitelerin 9’u geçen yıla göre sıralamalarını yükseltti; 2 üniversite ise yerlerini korudu. Hiçbir üniversite gerileme yaşamadı. İlk bine giren Türk üniversiteleri ve sıralamaları ise şu şekilde: Hacettepe Üniversitesi 571’inci, İstanbul Üniversitesi 628’inci, Ankara Üniversitesi 697’nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 736’ncı ve Gazi Üniversitesi 915’inci oldu.

QS’den gelen açıklamalara göre, 2026 sıralaması Türkiye için tarihe geçecek bir başarı ortaya koydu. Türkiye’nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiğine dikkat çekildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişine duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bu başarı tesadüf değil, hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.