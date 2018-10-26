Quaresma açıkladı: Ayrılabilirim

Beşiktaş’ın dün akşam oynadığı ve 4-2 kaybettiği Genk maçı sonrası takım karıştı. Quaresma ise sorunun kendisinden kaynaklandığının düşünülmesi durumunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Maçta siyah-beyazlıların tepkisini çeken Ricardo Quaresma karşılaşma sonrasında flaş bir açıklama yaptı ve “Sorun bensem ocak ayında ayrılabilirim” dedi

Beşiktaş, Genk’e UEFA Avrupa Ligi’nde 4-2 mağlup olurken gruptaki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve haftayı son sırada kapattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçta futbolculara tepkisini gösterirken Quaresma karşılaşma sonrasında flaş açıklamalar yaptı.

“Bugün denedik, çalıştık ama olmadı. Şans da yanımızda değildi. Pozisyonlara girdik, atamadık. Onlar pozisyonları değerlendirdiler. Üçüncü golden sonra kopma oldu.” diyen Portekizli futbolcu ayrılabileceğini de söyledi.

HABERTURK