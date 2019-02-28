Quaresma geri dönüyor

Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil edilen Ricardo Quaresma’nın Kayserispor maçında yer alacağı öğrenildi.

Beşiktaş’ın Erzurumspor’la oynadığı lig mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Ricardo Quaresma; Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya ve Fenerbahçe karşılaşmalarına da yedek kulübesinden başlayıp sonradan oyuna dahil olmuştu.

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çeken yıldız oyuncunun, Kayserispor’la cumartesi günü oynanacak mücadelenin ilk 11’inde olması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Quaresma’nın takım çalışmalarındaki performansından memnun olduğu ve Sarı- Kırmızılılar’la deplasmanda yapılacak karşılaşmada bu oyuncusunu sağ kanatta görevlendireceği bildirildi.

Tecrübeli hocanın, sol kanatta ise Jeremain Lens’e forma vermesi bekleniyor.

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