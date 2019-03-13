Quaresma: Her zaman Beşiktaşlıyım

Beşiktaş’ta forma giyen ve hakkında ayrılık iddiaları çıkan Ricardo Quaresma, takımıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, ayrılık konusunun rafa kalkmasının ardından Beşiktaş’a adeta dört elle sarıldı! İlk 11’deki yerine geri dönen Q7, taraftarla arasındaki buzları da eritti. Başarılı oyuncu, “Sevginiz bize güç veriyor. Her zaman Beşiktaşlıyım” paylaşımıyla camiaya teşekkür etti.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yol ayrımına gelen Ricardo Quaresma, sözleşme fesih konusunda yönetimle anlaşamayınca kulüpte kalmıştı. Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımından 2 maçlığına uzak kalan Portekizli futbolcu, sonrasında Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuş, Kayserispor ile Konya karşılaşmasında ilk 11’deki yerine dönmüştü. Ayrılığın gündemde olduğu süreçte siyah-beyazlılardan tepki gören Quaresma, hırslı görüntüsünü sahaya yansıtmaya devam etmesinin ardından taraftarların da beğenisini kazandı.

‘Bütün ekibe aynı sevgi…’

Ayrılık konusunun rafa kalkmasının ardından takımına odaklanan Ricardo Quaresma, önceki gece Beşiktaş’la ilgili olarak paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, korner kullanırken bir taraftarın çektiği videoda siyah-beyazlıların kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu anları yayınladı. Q7, görüntünün altına, “Bana olan sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz ve kulübe olan aşkınız bize güç veriyor. Her şey için teşekkür ederim. Ben nerede olursam olayım her zaman Beşiktaşlıyım” ifadelerini kullandı.

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