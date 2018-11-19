Quaresma isyan etti

Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli futbolcu Ricardo Quaresma, ödemelerin aksaması ve eleştirilmesi nedeniyle Uzak Doğu’ya gitmek istiyor.

Beşiktaş’ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle havasını kaybeden, Tolgay Arslan’ın kulübü FIFA’ya şikayet etmesi, Babel’in ayrılmak istemesi, Pepe’nin alacakları için FIFA’ya başvurması ile zor günler yaşayan siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma da kriz çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Portekizli yıldızın takımdaki olumsuz havadan ve sürekli kendisinin hedef gösterilmesinden dolayı usandığı ve yakın çevresine artık ayrılmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren ve bu yüzden son iki sezondur Çin’den sürekli olarak gelen teklifleri reddeden Quaresma bu defa menajerine görüşmeler yapması için yetki verdi.

HABERTURK