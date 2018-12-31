Quaresma kadro dışı kalabilir

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ta golcü oyuncu Quaresma’nın kadro dışı bırakılabileceği ve 2. yarı Portekizli oyuncu olmadan devam edeceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, 35 yaşındaki Ricardo Quaresma ile yapacağı toplantıda kadronun en eski ve tecrübeli isimlerinden olan yetenekli futbolcudan takıma destek olmasını söyleyeceği bildirildi.

Quaresma sezonun ilk yarısında 22 resmi maçta forma giyerken 14 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Portekizli yıldız arkadaşlarını 11 kez golle buluşturdu.

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