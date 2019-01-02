Quaresma kadroda yok

Beşiktaş’ta forma giyen deneyimli oyuncu Ricardo Quaresma kadroya alınmadı. Quaresma dışında Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Love, Larin ve Gökhan Töre de kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV’de ara transfer döneminde 5-6 oyuncu ile yollların ayrılacağını açıklamıştı. Orman’ın sözlerinin ardından kimlerin gideceği sorusu sorulurken, bununla ilgili bilgiler netleşmeye başladı.

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre Antalya kampı kadrosuna alınmadı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 7’nci sırada tamamlayan Beşiktaş, 2’nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk yarının son maçını 22 Aralık’ta Kasımpaşa ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1’lik skorla mağlup ayrılan siyah beyazlı ekibe, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya’da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.

NTV