Quaresma kararını verdi

Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, kariyeri ile ilgili kararını verdi ve ‘Sonuna kadar Beşiktaş’ dedi.

Sürekli Çin ve Katar kulüplerinin radarında bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar’daki kontratına bağlı kalıp 2020 yılında kariyerini Kara Kartal’da sonlandırmayı planlıyor.

Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kariyer planını yaptı… Kartal’daki ikinci döneminde 4 yıldır Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki kanat oyuncusunun, Çin ve Katar’dan sık sık tekliflerin gelmesine rağmen futbol hayatını Siyah-Beyazlı formayla sonlandırmaya karar verdiği bildirildi.

Kara Kartal’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, 2 sezon daha üst düzeyde performans sergileyip ardından futbol hayatına nokta koymayı hedeflediği öğrenildi. Bu görüşlerini yönetimle de paylaşan Q7’nin, tüm planlamasını bu yönde yaptığı ifade edildi. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun olan Ricardo Quaresma’nın, futbol hayatını noktalamasının ardından Siyah-Beyazlı kulüpte yoluna devam etmeyi planladığı da konuşuluyor.

Dünya devlerinde görev yaptı

Kariyerinde daha önce; Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, İnter, Chelsea ve Al Ahli gibi takımlarda forma giyerek önemli başarılar elde eden Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 sezonda görev yaptı. Quaresma, Beşiktaş’ta; 178’i ilk 11’de olmak üzere toplamda 204 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, Kara Kartal’daki macerasında 36 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş’ta bu sezon 12 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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