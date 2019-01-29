Quaresma PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Quaresma, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği’nce 29.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO’nun 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu BERNARD MENSAH’ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu EDIN COCALIC’in 27.01.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu CİHAT ARSLAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- DENİZLİSPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK’nın 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu AHMET KARADAYI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 28.01.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- PENDİKSPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu FEVZİ ÖZKAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu FERUDUN ŞABAN YARKIN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MEHMET TIRAŞ’ın 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü futbolcusu SERTAN YİĞENOĞLU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- FETHİYESPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- BAYRAMPAŞA Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- MANİSASPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- SARIYER Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan SARIYER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan SARIYER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MEHMET ARSLAN’ın 27.01.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN GENÇER’in 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- ADIYAMAN 1954 Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

31- DÜZCESPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

32- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ’nün 26.01.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BAĞCILARSPOR KULÜBÜ Başkanı MURAT ŞAHİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

BAĞCILARSPOR KULÜBÜ idarecisi HASAN HÜSEYİN DÖNMEZ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BAĞCILARSPOR KULÜBÜ futbolcusu YUSUF TURHAN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

33- HALİDE EDİP ADIVARSPOR KULÜBÜ Başkanı SEDAT CENGİZ’in 26.01.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

HALİDE EDİP ADIVARSPOR KULÜBÜ idarecisi AHMET TEVFİK ÖZÜDÜZ’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-c maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

34- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE TOSUN’un 27.01.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

35- CİZRESPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir

36- BUCASPOR Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

37- 1461 TRABZON Kulübü’nün 27.01.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRT