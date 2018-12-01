Quaresma: Taraftar stada gelsin gerisi bizde

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncularından Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisi hakkında açıklama yaptı ve ‘Taraftarımız stadı doldursun. Gerisini bize bıraksın’ dedi.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Sarpsborg maçında dinlendirilen tecrübeli futbolcu, “Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımız stadı doldursun ve gerisini bize bıraksın” ifadelerini kullandı.

ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR

Quaresma, “Ben bu maça çok iyi motive oldum… Galatasaray maçları çok çekişmeli geçiyor. Taraftarımıza yeni bir zafer daha yaşatmak istiyoruz ve bunu başaracağız” dedi.

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