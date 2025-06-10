Quintenz, Blockchain için netlik sağlamakta

YENİ LİDER ADAYI QUINTENZ’İN AÇIKLAMALARI

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Brian Quintenz, yazılı açıklamasında sektör için gereken netliği sağlayacağının altını çiziyor. Eski CFTC yetkilisi olan Quintenz, küresel düzenleyici deneyimini kullanarak Amerika’nın bu alandaki öncülüğünü devam ettireceğini belirtiyor.

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNE YAKLAŞIM

Quintenz, Blockchain teknolojisini “yatay bir teknoloji” olarak tanımlıyor. Bu tanım, teknolojinin yalnızca finansal hizmetlerle sınırlı kalmayıp toplumun çeşitli alanlarını da etkileyebileceğini gösteriyor. Ayrıca, a16z crypto’daki küresel politika başkanlığı deneyimini öne çıkararak, bu pozisyonda edindiği bilgilerin CFTC ve Kongre ile paylaşılacağını ifade ediyor.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE HedefLERİ

Regülatif yapının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Quintenz, “Kripto para varlıkları için kapsamlı bir düzenleyici sistem zamanı geldi” şeklinde konuşuyor. Token sınıflandırması ve ticaret piyasası gözetimi için açık yetki alanlarının belirlenmesinin önemini vurguluyor. CFTC’deki üçüncü aday gösterme süreci öncesinde, komisyonun risk yönetimi ve inovasyon odaklı kalacağını taahhüt ediyor.

PİYASA DÜZENİ VE SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Piyasa manipülasyonu yapan kötü aktörlere karşı sıfır tolerans politikasının süreceğini belirten Quintenz, endüstrinin düzenleyici uygulama korkusu yaşamadan gelişebilmesi için net kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Komisyonun son zamanlarda dört üyesinin istifası veya ayrılma planlarını açıklaması nedeniyle, Quintenz’in potansiyel onayı büyük bir önem taşıyor.