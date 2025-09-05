R.A., Jandarmaya Ateş Açtı, Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.’yı yakalamak amacıyla düzenlenen operasyonda, P.A.’nın yakın akrabası R.A., jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanma olmadı, ancak R.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari P.A.’yı etkisiz hale getirmek için Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bir operasyon gerçekleştirdi. P.A. operasyondan haberdar olup yan sokağa kaçmayı başardı. O anda ekipler sokağa yöneldiği sırada, P.A’nın yakını R.A., jandarma ekiplerine tabancayla ateş ederek kaçmaya çalıştı. R.A., kaçarken elindeki tabancayı otoparka atsa da, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içerisinde yakalandı.

YAKALANAN ŞAHIS VE BULGULAR

Otoparkta gerçekleştirilen aramada, R.A’nın elinden çıkardığı tabanca, şarjör ve 4 mermi bulundu. Gözaltına alınan R.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan, firari hükümlü P.A.’nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.