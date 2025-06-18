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R.A. Tutuklandı, Çocuk İstismarı Nedeniyle

BARTIN’DA ÇOCUK İSTİSMARI OLDU

Bartın ilinde sosyal medya üzerinden bir çocuğu kandırarak istismar eden bir şahıs, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bartın’da yaşayan 37 yaşındaki R.A., sosyal medya hesabıyla küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddiaya göre, yaşını küçük olarak gösteren R.A., çocuğu kandırıp istismarda bulundu.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili harekete geçti. Yürütülen operasyonlar sonucunda şahsın kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda R.A. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI VE SUÇ KAYDI BULUNUYOR

R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, R.A.’nın daha önce tehdit ve hakaret gibi suçlardan da kaydı bulunduğu öğrenildi.

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