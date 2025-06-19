R. D. Sural, İran-ABD Gerilimini Değerlendirdi

İRAN’LA GERİLİMİN TEHLİKESİ

ABD’de gerçekleşen siyasi ve askeri meseleleri değerlendiren Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran ile gerilimin oldukça tehlikeli bir hale gelebileceğini ifade etti. Trump’ın potansiyel bir müdahaleye sıcak baktığını belirten Sural, ABD vatandaşlarının bu konu hakkında ciddi endişeler taşıdığına da dikkat çekti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rona Doğan Sural, İran-ABD gerginliğinde çatışmanın yerine müzakerelerin her iki taraf için de fayda sağlayacağını vurguladı. “Müzakere yoluna gitmek hem İran’ın, hem Amerika’nın işine gelecektir” diyerek diplomasiye yönelme çağrısı yaptı. Sural, İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesi %60. Bu değer %90’a çıkarsa nükleer silah olarak kullanılabilecek hale gelir” şeklinde nükleer tehdit uyarısında bulundu.

TRUMP’IN MÜDAHALE KARARI

Trump’ın bu süreci durdurma arayışında olduğunu da dile getiren Sural, Trump’ın müdahale kararının küresel etkileri olabileceğini belirtti. “Trump ‘ABD olarak İran’a saldırıyoruz’ derse, 2 saat içerisinde dünyanın pek çok yerinden İran’a saldırılar gerçekleştirilecek” ifadeleriyle muhtemel bir savaşın kapsamına dikkat çekti. Sural, ABD kamuoyunun genel yaklaşımını aktardı: “ABD halkının %60’ı ülkesinin İran’a saldırıda aktif rol oynamasını kesinlikle istemiyor.” Toplumun savaş karşıtı tutumu, yönetimin kararlarını etkileyebiliyor.