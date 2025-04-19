R. F. K.’nin Suikastı Hakkında Belgeler Yayınlandı

BELGELERİN YAYIMLANMASI

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kardeşi Robert F. Kennedy’nin suikastına dair yaklaşık 10 bin sayfalık belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla yayımlandı. 1968 yılında gerçekleşen suikastla ilgili 229 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi’nin internet sitesinde herkesin erişimine sunuldu.

KAMUOYU AÇIKLAMASI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Robert F. Kennedy’nin öldürülmesinden yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez ABD halkı, Trump sayesinde federal hükümetin soruşturmasını inceleme fırsatına sahip olacak” dedi. Bu belge yayınlaması, ulusal tarih açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.