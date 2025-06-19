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R.M.K. Yakalandı, 6 Yıl Hapis

YALOVA’DA DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Yalova’da, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rus vatandaşı R.M.K., düzenlenen bir operasyon ile ele geçirildi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan şüpheli R.M.K.’yı merkez ilçede düzenledikleri operasyonla yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan R.M.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki terörle mücadele çalışmalarının etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

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