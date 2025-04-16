R. Madrid A. Arsenal Maç Özeti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde çekişme kaldığı yerden sürüyor. Real Madrid ve Arsenal arasındaki maçı kaçıran futbolseverler, önemli anları ve geniş özeti izlemek amacıyla araştırmalar yapıyor. Bu heyecan verici maçın sonucunu ve gollerini öğrenmek isteyenler için geniş bir özet sunuluyor. Peki, Real Madrid Arsenal maçı nasıl geçti ve goller kimler tarafından atıldı?

MAÇIN ÖZETİ İÇİN DETAYLAR

Maç özeti izlemek isteyenler için haberin detaylarında Real Madrid Arsenal özet bilgileri yer alıyor. Maçın ardından geniş özeti ve önemli anları izlemek mümkün. Real Madrid Arsenal mücadelesi, 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmış durumda. Maç tüm heyecanıyla Tabii Spor’da canlı olarak yayınlandı.

İyi seyirler dileriz… Real Madrid Arsenal maç özetini izlemek için TRT Spor’un YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.