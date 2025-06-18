R. Madrid, Al-Hilal ile Oynuyor

REAL MADRİD İLK KEZ SAHNEDE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın grup aşamasında Real Madrid, ilk maçına çıkıyor. İspanyol futbol ekibi, gruptaki başlangıç maçında Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımıyla yüzleşecek. Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu karşılaşmaya yedek kulübede başlaması bekleniyor, ancak ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olması kesin gibi duruyor.

XABI ALONSO’DAN AÇIKLAMALAR

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, basın toplantısında konuya ilişkin bir açıklama yaparak “Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak” şeklinde sözler sarf etti. Maç, ABD’nin Florida eyaletindeki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve bugün TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.