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R.Ö. Düşerek Yaralandı, İnceleme Başlatıldı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katından düşen 12 yaşındaki R.Ö. yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Yaralının Durumu

R.Ö., evlerinin 2. katındaki balkondan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Süreci

Bu olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

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