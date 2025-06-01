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R.Ö. Düşerek Yaralandı, Tedavi Ediliyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir apartmanın 2. katından düşen R.Ö. (12) adlı bir erkek çocuk yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir sitenin içinde gerçekleşti. R.Ö., evlerinin 2. katındaki balkondan dengesini kaybedip zemine düştü.

YARALI ÇOCUĞA İKİNCİ MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

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