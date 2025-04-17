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R. O. Kütahyalı Adliyeye Sevk Olundu

ANAYASA MAHKEMESİNE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Bolu’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adliyeye sevk edildi. Kütahyalı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı’nın arka girişindeki otoparktan adliyeye götürüldü.

İFADE VERME PROSEDÜRÜ

Kütahyalı’nın, SEGBİS sistemi aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vereceği bilgisi edinildi. Bu süreç, Kütahyalı’nın adli delil durumu ve suçlamaların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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