R. O. Kütahyalı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINMA VE ŞAİBE İDDİALARI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair ortaya atılan şaibe iddiaları nedeniyle, hakkında kayyum atanacağı iddialarını gündeme getiren Rasim Ozan Kütahyalı “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yaptığı açıklamaların ardından, Borsa İstanbul’un vadeli pazarında önemli bir düşüş gerçekleşti.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ VE AÇIKLAMALAR

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarıyla ilgili olarak yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmanın ardından CHP’ye kayyum atanacağına dair bilgi verdi. Bu iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kütahyalı’nın paylaşımlarının tamamen manipülasyondan ibaret olduğunu ifade etti. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum atama iddiasının asılsız olduğunu belirterek, bu tür yalan paylaşımlar üzerine soruşturmalara başlandığını açıkladı.

SORUŞTURMALARA BAŞLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu iddialarının ardından, Borsa İstanbul’un vadeli pazarında sert bir çöküş görülürken, sürekli işlem seansının 18.00 itibarıyla sona erdiği borsa, vadeli piyasalar (futures) açısından büyük kayıplar yaşadı.