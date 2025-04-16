R. O. Kütahyalı Kayyum İddiasında Bulundu

CHP’NİN KURULTAY İDDİALARI ÜZERİNE YORUMLAR

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddialarının ardından yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek ilk duruşmanın sonrasında partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı’nın bu iddiayı gündeme getirmesi üzerine birkaç açıklama peş peşe geldi.

DEZENFORMASYON MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kütahyalı’nın ortaya attığı iddiaların tamamen manipülasyondan ibaret olduğu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, bu yalan paylaşımlarla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla re’sen bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BORSA İSTANBUL’DA ÇÖKÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yapmış olduğu bu iddialar sonrasında piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Borsa İstanbul’un vadeli pazarında ciddi bir çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansı, saat 18.00’de sona ererken Borsa İstanbul’da vadeli piyasalar (futures) sert bir düşüş gösterdi. XU030D1 endeksinde önemli kayıplar meydana geldi.