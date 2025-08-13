Haberler

R. O’Shea, Xinhua’dan seslendirme

BM GENEL SEKRETERİ’NİN AÇIKLAMALARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail hava saldırısını kınıyor. Bu açıklama, Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan bir basın toplantısında duyuruldu. Dujarric, Guterres’in bu cinayetlerin “bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını” talep ettiğini belirtiyor.

GAZZE’DE YAŞANAN KAYIPLAR

Dujarric, son yaşanan olayla birlikte, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze’de en az 242 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Bu durum, bölgede basın özgürlüğü ve güvenliği konularını tekrar gündeme getiriyor. Xinhua muhabirleri Beijing’den konuya dair gelişmeleri aktarıyor.

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

