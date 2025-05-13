R. O’shea, Xinhua Muhabiri, Uydu Gönderdi

ÇİN’DEN UZAYA YENİ UYDULAR GÖNDERİLDİ

Çin, kuzeydeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya uzaktan algılama uydusu grubu gönderdi. Fırlatma anı, Beijing saatiyle 21.27’de, Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonu ile gerçekleşti.

YÜKSELEN YAOGAN-40 02 UYDULARI

Fırlatılan Yaogan-40 02 uydu grubu, belirtilen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Açıklamaya göre bu uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak. Bu başarılı fırlatma, uzaktan algılama yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.