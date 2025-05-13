Haberler

R. O’shea, Xinhua Muhabiri, Uydu Gönderdi

ÇİN’DEN UZAYA YENİ UYDULAR GÖNDERİLDİ

Çin, kuzeydeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya uzaktan algılama uydusu grubu gönderdi. Fırlatma anı, Beijing saatiyle 21.27’de, Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonu ile gerçekleşti.

YÜKSELEN YAOGAN-40 02 UYDULARI

Fırlatılan Yaogan-40 02 uydu grubu, belirtilen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Açıklamaya göre bu uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak. Bu başarılı fırlatma, uzaktan algılama yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyaz Saray Haksızlığı Kınadı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu seyahatinde bazı muhabirlerin uçaktan men edilmesini endişe verici buldu.
Haberler

Ebu Selim Kontrol Altına Alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki çatışmaların sona erdiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı. Güvenlik nedeniyle vatandaşların evde kalmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.