R.Ş., D.D.’yi Darp Etti! Şikayet Edildi

Olayın Geçmişi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 11 Nisan 2025’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu yakınında gerçekleşen bir olayda 13 yaşındaki R.Ş., yine 13 yaşındaki arkadaşı D.D.’yi darp etti. Olay anına ait görüntüler, sosyal medyada yayımlanarak büyük bir tepki aldı.

Görüntüler ve Şikayet Süreci

Görüntülerde, R.Ş.’nin D.D.’ye konuşma esnasında aniden yumruk atması, ardından saçından tutup diziyle yüzüne vurması ve yere düşen D.D.’nin başına tekme atması yer aldı. D.D.’nin annesi F.C., 13 Nisan’da polis merkezine giderek R.Ş.’den şikayetçi oldu. F.C., kızına göndermiş olduğu tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de yetkililere iletti. D.D., avukatı eşliğinde verdiği ifadede, R.Ş.’nin kendisini yanına çağırdığını, konuşmaya başladıkları sırada aniden darp edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını aktardı. D.D., R.Ş.’den davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda R.Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Y.D.K. ve S.Ç.’nin de adliyede hazır edilmesi adına talimat verildi. Polis işlemlerinin ardından R.Ş., adliyeye sevk edilerek, savcılık ifadesinin akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.Ş.’nin Beyanı

R.Ş., savcılıktaki ifadesinde, “Darp olayından sonra pişman olarak D.D.’ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım,” diyerek yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.