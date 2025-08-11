R. V. P., Oyun Değişmeyecek, Üst Tura Çıkmak İstiyoruz

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta oluşan sonucun oyunlarını değiştirmeyeceğini, “İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız” sözleriyle belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi Feyenoord, rövanş maçında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Feyenoord, bu karşılaşma için İstanbul’a gelirken, Robin van Persie bir basın toplantısı düzenledi.

İSTANBUL’DA OLMAK

İlk maçtaki sonucun oyunlarını etkilemeyeceğini vurgulayan van Persie, “Burada olmak çok güzel. İstanbul’da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel. Çalışanların bile bazıları aynı. Bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz” dedi.

FENERBAHÇE’YE SAYGI

Fenerbahçe’ye duyduğu saygıyı dile getiren van Persie, Feyenoord’da çalıştığı için tur atmaları durumunda sevineceğini belirtirken, “Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe’ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KOÇUNUN YETENEKLERİNE GÜVENİYOR

Kadıköy’deki atmosferle ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, “Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de Kuip’te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum” şeklinde belirtti.

TUR ŞANSI YÜZDE 50-50

Tur şansını değerlendiren van Persie, “Yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor. Tüm destekler Fenerbahçe tarafında olacak. Küçükken böyle farklı atmosferlerde, dolu statlarda oynamak benim de hayalimdi. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim” dedi.

YAŞ DEĞİL KALİTE

Van Persie, futbolda yaşın önemine değinerek, “Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok. Biz potansiyeli olan oyuncuları yetiştiriyoruz, bazen buluyoruz, bazen yetiştiriyoruz. Takımda genç ve yaşlı oyuncular var. 24 yaş ortalamamız var. Bu benim için iyi bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız” sözleriyle düşüncelerini aktardı.