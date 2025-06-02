Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

TARİHİ RABAT MANASTIRI HAFTA SONLARI ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Rabat Manastırı, hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Doğanın içinde yer alan ve tarihi özellikleriyle dikkat çeken bu yapı, özellikle tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekiyor. Ardanuç ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan manastır, yereldeki diğer kiliselerle benzer mimari özellikleri taşıyor.

Manastırın, Ortaçağ döneminde bölgeye hakim olan Bagratlı Krallığı tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Yapının mimarisinde, Ortaçağ’a özgü iç planı dışa yansıtan üçgen nişler dikkatleri üzerine çekiyor. Nadir bir şekilde kubbe kasnağında kullanılan bu yapısal öğeler, Rabat Manastırı’nda sıkça gözlemleniyor. Her iki cephede yer alan kabartma bitki motifleri de dikkat çeken kesme taş işçiliğinin bir parçası.

Manastırın, 10. veya 11. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. İçerisindeki gizli geçitlerin Bulanık Deresi’ne kadar uzandığı biliniyor. Ancak, bu geçitlerin büyük bir kısmı zamanla zarar görmüş. 16. yüzyılın sonunda terk edilen yapının günümüze ulaşmayı başaran tek kısmı ise kilise bölümü olmuştur.

Bölgedeki turizm açısından artan ziyaretçi ilgisi oldukça önem kazanırken, Rabat Manastırı’nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeler planlanıyor.