Rabat Manastırı, Hafta Sonu Ziyaretçi Çekiyor

HISTORIK RABAT MANASTIRI ZIYARETÇILERI AĞIRLIYOR

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yer alan tarihi Rabat Manastırı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Bulanık köyünün Çamlık (Rabat) Mahallesi’nde konumlanan bu tarihi yapı, doğayla uyumlu mimarisi ve tarihsel dokusuyla dikkat çekiyor. Kültür ve tarih meraklıları için cazibe merkezi olan manastır, Ardanuç ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunuyor. Burada yer alan manastır, bölgedeki diğer kiliselerle benzer mimari özellikler taşıyor.

MİMARİ DOKU VE TARİHİ GEÇMİŞ

Manastırın, Ortaçağ döneminde bölgeye hakim olan Bagratlı Krallığı tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Mimarisinde, Ortaçağ’a özgü üçgen nişlerin dışarı yansıyan iç planıyla oluşturduğu yapı dikkat çekiyor. Nadir olarak kubbe kasnağında görülen bu mimari ögeler, Rabat Manastırı’nda sıkça rastlanan unsurlar arasında yer alıyor. Ek olarak, hem cephelerde hem de iç mekanlarda yer alan kabartma bitki motifleriyle bezenmiş kesme taş işçiliği göze çarpıyor.

GİZLİ GEÇİTLER VE KORUMA PLANI

10. veya 11. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen manastırın içinde bulunan gizli geçitler, Bulanık Deresi’ne kadar uzanıyor. Ne yazık ki bu geçitlerin çoğu zamanla zarar görmüş durumda. 16. yüzyılın sonlarında terk edilen yapının günümüze yalnızca kilise bölümü ulaşabiliyor. Hafta sonları artan ziyaretçi ilgi düzeyi, bölge turizmi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Rabat’ın korunarak gelecek nesillere aktarılması ise öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.