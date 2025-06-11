Rabia Asel D.’nin Sağlık Durumu İyi

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Siirt’te, 5’inci katta bulunan evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel D.’nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Yakın zamanda taburcu olacağı bildiriliyor. Olay, Kooperatif Mahallesi’ndeki bir apartmanda dün saat 17.30 sıralarında gerçekleşti.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Rabia Asel D., 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki balkonundan dengesini kaybederek park halindeki 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan tedavi sürecinin ardından Rabia Asel’in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.