Rabia Asel D.’nin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

Siirt’te, 5’inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel D.’nin sağlık durumunun olumlu yönde geliştiği ve yakın bir zamanda taburcu olacağı bildiriliyor. Olay, dün saat 17.30 sularında Kooperatif Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Rabia Asel D., 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu, park halindeki 26 TU 740 plakalı aracın üzerine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Küçük kız, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acil olarak götürüldü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Rabia Asel’in tedavi sürecinin iyi geçtiği ve sağlık durumunun stabil olduğu, ayrıca taburcu edilmesinin yakın olduğu öğrenildi.