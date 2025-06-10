Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Gazileri Ziyaret Etti

PINARHİSAR KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ ZİYARET ETTİ

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ailelerle sohbet etti. Ailelerin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerle her fırsatta bir araya geldiğini kaydetti. “Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını” vurguladı.

LOJİSTİK DEPOLAMA PROJESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, “Lojistik Depolama, Küçük ve Orta Ölçekli Bacasız Sanayi Alanı Projesi” ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Talay, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçede önemli bir sanayi ve lojistik alanının inşa edileceğini ifade etti. Gerekli analizlerin tamamlandığını belirten Talay, planlama sürecinin sona erdiğini aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen projeyle ilgili olarak, doğayla uyumlu, tarımı koruyan ve yüksek teknolojili üretime alan açan projeyi Pınarhisar’a en kısa sürede kazandırma hedefini vurguladı.