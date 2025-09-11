Rabia Soytürk, Berk Atan ile yakınlaştı

İLİŞKİLERDE BEKLENMEDİK BİR SON

Oyuncu Rabia Soytürk, son zamanlarda mimar Samet Vuruşan ile olan mutlu ilişkisini sürdürüyor, hatta kısa süre önce evlilik teklifi aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı ve çiftin ilişkisi aniden sona erdi. Ayrılıklarının ardından her iki taraf da sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılık söylentileri magazin gündemini sarstı, bununla beraber ortaya atılan yeni bir iddia ise dikkatleri çekti.

YENİ YAKINLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Magazin yorumcusu Arto, Rabia Soytürk’ün “Teşkilat” dizisine katılmasının ardından Berk Atan ile yakınlaştığını öne sürdü. Beyaz Magazin programında yaptığı yorumda, bu ikilinin Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerindeki bir mekânda birlikte görüldüğünü iddia ederek, “Gece uzadıkça yakınlaştılar. Her ikisi de kısa süre önce ilişkilerini noktaladı. İki kırık kalp, iki yaralı kalp… Duyduğuma göre gecenin ilerleyen saatlerinde müthiş bir yakınlaşma hatta bir öpüşme olmuş” dedi. Arto, “Aşk başladı mı bilmiyorum ama ciddi bir yakınlaşma yaşandığı kesin” şeklinde konuştu.

İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Rabia Soytürk’ün dikkat çeken güzelliği ve Berk Atan’ın 5 milyona yakın takipçi kitlesi, bu iddiaları daha da cazip hale getiriyor. Arto, “Türkiye’nin iki genç starı birbirine yürüdü” ifadesini kullanarak bu beklenmedik yakınlaşmayı yorumladı. Şu an için çiftten resmi bir açıklama gelmedi, ancak magazin kulislerinde konuşulan bu iddia, yeni bir aşka işaret ediyor.