Rabia Soytürk, Ekranlardan Uzak Kaldı

REKABET VE PARTNER SEÇİMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Rabia Soytürk, son olarak Veda Mektubu ve Kör Nokta projeleriyle izleyici karşısına çıktı. Bir süre ekranlardan uzak kalan genç oyuncu, katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. “En kötü partneriniz kimdi?” sorusuna dikkatli bir şekilde yaklaşan Soytürk, bazı isimleri övmesine rağmen bir ismi dışarıda tuttu. “En kötü demeyeyim ama hepsiyle iyi anlaştım. Emre’yi, İsmail’i, Burak’ı çok sevdim” dedi.

PARTNERLER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Muhabirlerin, belirtilmeyen bir ismin Duy Beni dizisindeki partneri Caner Topçu olup olmadığını sorması üzerine Soytürk, şu şekilde bir yanıt verdi: “Olabilir. Herkesin herkesi sevmesi gerekmiyor. Sevdiğim isimleri açıkça söylüyorsam, sevmediklerimi de söylemekten çekinmem.” Açıklamalarıyla dikkat çeken Soytürk, Duy Beni dizisinde başrolü Caner Topçu ile paylaştı.

KULİSLERDE YAYILAN İDDİALAR

Dizi yayın döneminde, sette sorun yaşandığına dair herhangi bir iddia kamuoyuna yansımasa da, kulislerde ikili arasında anlaşmazlık olduğu yönünde söylemler dolaşmaktaydı. Rabia Soytürk’ün son açıklamaları, bu iddiaları tekrar gündeme getirdi ve dikkatleri üzerine topladı.