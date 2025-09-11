Rabia Soytürk, Samet Vuruşan’la ayrıldı

İKİLİ YOL AYRIMINA GİDİYOR

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz döneminde evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırma kararı aldı. Çift, yaz boyunca sık sık bir arada görüntülenerek aşklarını gözler önüne serdi. Çeşme’de el ele tatil yaptıkları günlerde, mutlu anları kameralara yansımıştı. Denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, mutluluk dolu pozlar vermeleri, ilişkilerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu.

AYRILIK BELİRLENDİ

Ancak zamanla ilişkilerinde sorunlar meydana geldi. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve daha önce paylaştıkları fotoğrafları silmesi, ayrılığın kesinleştiğini gösteriyor. Soytürk’ün hayranları, bu beklenmedik kararı şaşkınlıkla karşılarken, Vuruşan’ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Böylece yaz başındaki evlilik planları olan çiftin aşkı, birkaç ay gibi kısa bir süre içinde sona ermiş oldu.