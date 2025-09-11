Haberler

Rabia Soytürk, Samet Vuruşan’la ayrıldı

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz döneminde evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırma kararı aldı. Çift, yaz boyunca sık sık bir arada görüntülenerek aşklarını gözler önüne serdi. Çeşme’de el ele tatil yaptıkları günlerde, mutlu anları kameralara yansımıştı. Denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, mutluluk dolu pozlar vermeleri, ilişkilerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu.

Ancak zamanla ilişkilerinde sorunlar meydana geldi. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve daha önce paylaştıkları fotoğrafları silmesi, ayrılığın kesinleştiğini gösteriyor. Soytürk’ün hayranları, bu beklenmedik kararı şaşkınlıkla karşılarken, Vuruşan’ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Böylece yaz başındaki evlilik planları olan çiftin aşkı, birkaç ay gibi kısa bir süre içinde sona ermiş oldu.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

