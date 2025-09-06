Rach, 34 yaşında Avustralyalıdır. Şapka olmadan büyümüş. Güneş kremleri güvenilir değil. Ağır cilt kanseri riski taşıyor. Test sonuçlarıyla güven sarsıldı. Cilt koruma ürünleri incelenmeli

GÜNEŞ KREMİ SKANDALI

Rach, 34 yaşında bir Avustralyalı olarak, cilt kanseri oranlarının en yüksek olduğu bir ülkede birçok kişi gibi “güneşten korkarak” büyümüş. Çocukluğu, Avustralya okullarında yaygın olan “şapka yoksa oyun da yok” kuralı, 90’ların güneşin kanser yapacağına dair reklamları ve evinde her kapıda bulunan güneş kremi tüpleriyle geçmiş. Bu nedenle, Rach günde birkaç kez güneş kremi süren ve nadiren şapkasız dışarı çıkan biri haline gelmiş. Fakat geçtiğimiz kasım ayında doktorlara muayene olduğunda burnunda bir cilt kanseri bulunduğunda herkes şaşırmış. Yaşı ve güneşten kaçınma alışkanlığı göz önüne alındığında, bu durum anormal olarak değerlendirilmiş. Rach’ın durumu “düşük dereceli” cilt kanseri – bazal hücreli karsinom – olarak sınıflanmış ve ameliyatla alınması gerektiği belirtilmiş. Rach, “Kafam karışmıştı ve biraz da kızgındım. ‘Şaka mı bu?’ diyordum. Her şeyi doğru yaptığımı sanıyordum ama yine de başıma geldi.” diye konuşmuş.

GÜNEŞ KREMİ TESTLERİ

Rach’ın öfkesi, yıllardır kullandığı güneş kreminin güvenilmez olduğunu ve bazı testlere göre neredeyse hiç güneş koruması sağlamadığını öğrendiğinde daha da artmış. Güvenilir bir tüketici koruma grubu tarafından yapılan bağımsız analiz, Avustralya’nın en popüler ve pahalı güneş kremlerinin çoğunun vaat ettikleri korumayı sağlamadığını ortaya koyarak ulusal bir skandalın kapılarını açmış. Tüketicilerin büyük tepkisi sonucu, ülkenin tıbbi gözlemcisi bir soruşturma başlatmış, birçok ürün raflardan çekilmiş ve dünya genelinde güneş kreminin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda tartışmalar başlamış. Kozmetik kimyageri Michelle Wong, BBC’ye verdiği mülakatta “Bu kesinlikle Avustralya’ya özgü bir sorun değil” demiş. Avustralyalılar, güneş ile karmaşık bir ilişkiye sahip: onu seviyorlar ama aynı zamanda ondan korkuyorlar. Ülke, dünyadaki en yüksek cilt kanseri oranına sahip ve her üç Avustralyalıdan ikisinin yaşamı boyunca en az bir cilt kanserine yakalanması bekleniyor.

ÇARPICI BULGULAR VE SONUÇLAR

Choice Australia, Haziran ayında şok edici bir rapor yayımlayarak 20 güneş kremini test etmiş ve 16’sının pakette belirtilen SPF veya cilt koruma faktörü derecesini karşılamadığını tespit etmiş. Rach’in özel olarak kullandığı Ultra Violette’in Lean Screen SPF 50+ Matlaştırıcı Çinko Cilt Kremi, tespit edilen “en önemli başarısızlık” olmuş. Bu ürün, SPF 4 sonucunu verince, Choice o kadar şaşırmış ki benzer bir test yaptırmış. SPF iddialarını karşılamayan ürünler arasında Neutrogena, Banana Boat ve Kanser Konseyi ürünleri bulunmuş. Ancak bu markalar, bulguları reddederek kendi bağımsız testlerinin ürünlerinin işlevselliğini gösterdiğini savunmuş. Ardından terapötik ürünler birliği, durumun inceleneceğini bildirmiş.

İLGİLİ MARKALAR VE REAKSİYONLARI

Ultra Violette, “Lean Screen’in güvenli ve etkili olduğundan emin olduklarını” duyurarak ve ürünlerinin kapsamlı testlerine dair açıklama yapmış. Ancak kısa bir süre sonra, sekiz farklı laboratuvar testinde tutarsız sonuçlar gösterdiği için Lean Screen geri çağırılmış. Markanın açıklamasında, “Ürünlerimizden birinin gurur duyduğumuz ve bizden beklediğiniz standartların altında kalmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz.” denilmiş. Rach, güneş kremi markası ile kanser teşhisi arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayamadığını belirtiyor; ancak Ultra Violette’in skandala verdiği yanıtın hayal kırıklığı yaratığını söylüyor. Rach, “Kızgındım, üzgündüm, neredeyse inkar ediyordum.” şeklinde hislerini dile getiriyor.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Choice, TGA’yı güneş kremi pazarında daha fazla araştırma yapmaya çağırmış ve yanı sıra, ürünlerinde belirtilen SPF korumasını sorgulayan tüm markaların bunları derhal satıştan kaldırmasını istemiş. Rosie Thomas, BBC’ye yaptığı açıklamada “Avustralya güneş kremi endüstrisinde acilen ele alınması gereken ciddi bir sorun olduğu açıktır.” demiş. Avrupa’da güneş kremleri kozmetik, Avustralya’da ise tedavi edici ürün olarak düzenleniyor; bu da en sıkı güneş kremi düzenlemelerinden bazılarına tabi oldukları anlamına geliyor. TGA, mevcut SPF test gerekliliklerini gözden geçirmeyi araştırıyor. Wong, güneş kreminin kullanımının en önemli noktasının yeterli miktarda sürülmesi olduğunu belirtiyor: “Yüzünüz dahil vücudunuzun her bölgesi için en az bir çay kaşığı olmalı.” Özellikle aşırı terliyorsanız veya yüzüyorsanız, her iki saatte bir yeniden uygulamanız öneriliyor. Uzmanlar ayrıca güneş kremi kullanımının yanı sıra koruyucu giysiler giymek ve gölge aramak gibi güvenlik yöntemlerini de kullanmanızı tavsiye ediyor.