Rach, 34 Yaşında Bir Avustralyalı. Cilt Kanseriyle Mücadele Ediyor. Güneş Kreminin Güvenilirliğinden Şüpheleniyor. Güneş Kremi Skandalı Üzerine Soruşturma Başlatıldı. Standing Firm on Safety Measures. Güneş Kremini Doğru Kullanmak Önemli

Rach, 34 yaşında bir Avustralyalı. Cilt kanseri oranının dünyanın en yüksek olduğu ülkede, birçok kişi gibi o da “güneşten korkarak” büyümüş. Çocukluğu, Avustralya’daki okullarda uygulanan “şapka yoksa oyun da yok” kuralı, güneşin kanser yapacağına dair 90’ların reklamları ve evinin her yerinde bulunan güneş kremi tüpleriyle geçmiş. Bu nedenle, Rach günde birkaç kez güneş kremi süren ve nadiren şapkasız dışarı çıkan bir kişi haline gelmiş.

SAĞLIK KONTROLÜNDE ŞAŞIRTAN BULGU

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir kontrol sırasında doktorlar, burnunda bir cilt kanseri tespit ettiklerinde oldukça şaşırmış. Işınlardan kaçınma alışkanlığı ve yaşı göz önüne alındığında bunun anormal olduğunu dile getirmişler. “Düşük dereceli” cilt kanseri olarak tanımlanan bazal hücreli karsinom, Rach’ın gözünün altında bir yara izi bırakarak ameliyatla alınması gerekti. “Kafam karışmıştı ve biraz da kızgındım. ‘Şaka mı bu?’ diyordum. Her şeyi doğru yaptığımı sanıyordum ama yine de başıma geldi.” Öfke, yıllardır kullandığı güneş kreminin güvenilmez olduğunu öğrendiğinde daha da artmış; bağımsız bir tüketici koruma grubunun analizi, popüler bazı güneş kremlerinin iddia edilen korumayı sağlamadığını ortaya koymuştu. Bu, ulusal bir skandala yol açmış ve ürünlerin raflardan çekilmesiyle birlikte ülkenin tıbbi gözlemcisi bir soruşturma başlatmış.

GÜNEŞ İLE İLİŞKİLERİ KARMAŞIK

Avustralyalıların güneş ile karmaşık bir ilişkisi var. Güneşi seviyorlar ama aynı zamanda ondan korkuyorlar. Ülke, dünyadaki en yüksek cilt kanseri oranlarına sahip ve her üç Avustralyalıdan ikisinin yaşamları boyunca en az bir cilt kanseri geçirmesi bekleniyor. Choice Australia’nın Haziran ayında yayımladığı rapor, 20 güneş kremini teste tabi tuttu ve 16’sının listedikleri SPF derecesini sağlamadığını tespit etti. Rach’ın kullandığı Ultra Violette’in Lean Screen SPF 50+ Matlaştırıcı Çinko Cilt Kremi, tespit edilen en ciddi başarısızlık oldu; SPF 4 olarak sonuç aldı. Ürünler arasında Neutrogena, Banana Boat ve Bondi Sands gibi markalar da vardı fakat hepsi Choice’un bulgularını reddetti.

ŞİRKETLERDEN HIZLI YANIT

Markaların tepkisi sertti. Terapötik Ürünler Birliği’nden (TGA) gelen açıklama, bulguları araştıracaklarını ve “gerektiği şekilde düzenleyici önlemler alacaklarını” belirtti. Ultra Violette, “Lean Screen’in güvenli ve etkili olduğundan emin olduklarını” söylerken, iki aydan kısa bir süre içinde Lean Screen’in geri çağrılacağını duyurdu. “Ürünlerimizden birinin gurur duyduğumuz standartların altında kalmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz” açıklamasıyla birlikte, belirli testlerin sonuçlarındaki tutarsızlıklar nedeniyle geri çağırma yapacaklarını belirttiler.

TÜKETİCİLERİN GÜVENİ SARSIYOR

Rach, kanser teşhisi ile kullandığı güneş kremi markası arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey olmadığını biliyor. Ancak Ultra Violette’in skandala verdiği tepki onun için rahatsız edici. “Kızgındım, üzgündüm, neredeyse inkar ediyordum.” Rach gibi birçok tüketici, bu olayın sektöre olan güvenlerini sarstığını belirtiyor. Ultra Violette ise diğer ürünlerini yeniden test ettiğini ve düzenleyici otoritelerle iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

GÜNEŞ KREMİ DÜZENLEMESİ ÜZERİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER

Choice, TGA’yı güneş kremi pazarında daha fazla araştırma yapmaya çağırdı ve ürünlerinde listelenen SPF korumasını sorgulayan tüm markaların bunları derhal satıştan kaldırmasını talep etti. Uzmanlar, güneş kreminin koruyucu giysilerle birlikte kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Wong, güneş kremleri ile ilgili endişeler arasında doğru kullanımın esas olduğunu da vurguladı. Tüketicilerin güneş kremi uygularken yeterince sürmesi ve özellikle terliyken veya yüzdüklerinde yeniden uygulamak için düzenli olarak güncellemeler yapmaları gerektiği belirtiyor.