Rachid Ghezzal Lyon’a Transfer Oldu

YENİ TAKIMI BELİRLENDİ

Rachid Ghezzal’ın yeni kulübü belli oldu. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giymiş olan 33 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, eski takımı Lyon’a transfer oldu. Ghezzal, boşta olmasının ardından Fransa’ya geçerek Lyon ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Ghezzal, bu mücadelelerde 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Beşiktaş ile Türkiye şampiyonluğu yaşadığı dönemde 123 maça çıkarak 17 gol ve 33 asistlik katkı sağladı. Bu başarıları ile dikkat çeken Ghezzal, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere Lyon’a dönmüş oldu.

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

