Rachid Ghezzal Lyon’a Transfer Oldu

YENİ TAKIMI BELİRLENDİ

Rachid Ghezzal’ın yeni kulübü belli oldu. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giymiş olan 33 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, eski takımı Lyon’a transfer oldu. Ghezzal, boşta olmasının ardından Fransa’ya geçerek Lyon ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Çaykur Rizespor formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Ghezzal, bu mücadelelerde 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Beşiktaş ile Türkiye şampiyonluğu yaşadığı dönemde 123 maça çıkarak 17 gol ve 33 asistlik katkı sağladı. Bu başarıları ile dikkat çeken Ghezzal, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere Lyon’a dönmüş oldu.