Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Sergisi Açıldı

ÖĞRENCİLERİN YIL SONU SERGİSİ AÇILDI

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim sezonunun yıl sonu sergisini Çifte Minareli Medrese’de gerçekleştirdi. Öğrencilerin yıl boyunca kullandıkları yağlı boya, akrilik, sulu boya ve kara kalem teknikleriyle meydana getirdikleri 200’e yakın eserden 80’i, bu sergide yer aldı.

PALANDÖKEN’İ TANITAN ÖZEL ÇALIŞMA

Resim Öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri, ‘Palandöken Kar Manzarası’ başlıklı çalışmalarıyla dikkat çekti. Aynı zamanda bu eserlerinde Edvard Munch’un ‘Çığlık’, Johannes Vermeer’in ‘İnci Küpeli Kız’, Leonardo da Vinci’nin ‘Mona Lisa’, Pablo Picasso’nun ‘Ağlayan Kadın’, Rene Magritte’nin ‘Adamın Oğlu’ ve Sandro Botticelli’nin ‘Venüs’ün Doğuşu’ gibi sanat ikonlarını Palandöken’de kayak takımları ile yeniden yorumladılar. Dursun, “Bu sene 12’nci sınıf öğrencilerimle Erzurum kış turizmine dikkat çekmek istedik. ‘Palandöken Kar Manzarası’ başlığı altında ünlü sanat ikonlarını kullanarak Palandöken’i anlatmaya çalıştık” diye açıkladı.

TURİZMİN TANITIMINA KATKI

12’nci sınıf öğrencisi Ayşe Edibe Sünger, 2025 yılında EİT tarafından turizmin başkenti olarak seçilen Erzurum’un kış turizmini sanat ikonlarıyla birleştirdiklerini vurguladı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun ise, “Yıl boyunca öğrencilerimizin hazırladığı 200’e yakın eserden mekanın darlığı nedeniyle sadece 80’ini sergileyebildik. Öğrencilerimizin eserlerinde farklı konular ele alındı, ve ünlü sanat ikonlarını Erzurum’la bütünleştirdik” dedi. Coşkun, Mona Lisa’nın ‘İnci Küpeli Kız’ını Erzurum’da kayak yaparken resmettiklerini belirtti.