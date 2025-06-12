Radar Cezaları Gündemde: İki Bakanlık Komisyonu Kurdu

RADAR CEZALARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Radar cezaları, son günlerde oldukça fazla tartışılan bir konu haline geldi. Bayram tatili süresince otoyollarda 30–40 km aralıklarla hız sınırlarının düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yapılan sıkı denetimler ciddi tepkilere yol açtı. İlk gün yapılan uygulamada 2 milyondan fazla araç kontrol edildi ve yalnızca bir günde 12 bin 407 araç sürücüsüne toplamda 26,9 milyon TL ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu uygulamanın trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olduğunu belirtti. Ancak, resmi veriler geçen yıl Kurban Bayramı dönemine göre kaza sayısında önemli bir değişiklik olmadığını; ölümlü kazalarda ise küçük bir artış olduğunu ortaya koydu.

CEZA İPTALİ İDDİALARI

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı döneminde başlattığı radar uygulamasına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Bu uygulama kapsamında kesilen cezaların iptal edilebileceği yönünde bazı iddialar ortaya çıktı. Gelen bu iddialara yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin bayram tatilinde artan ağır trafik cezalarına ilişkin şikayetlerini aktardıklarında değerlendirmede bulundu. Güler, “Şimdi en son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ancak 80-90 kilometre hız sınırına sahip yerlerde aşırı hız ve ani manevra değişikliklerinden dolayı birçok kazanın meydana geldiği görülüyor” dedi.

CAYDIRICI CEZA GEREKLİLİĞİ

Abdullah Güler açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Son üç yılda her yıl yaklaşık 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu sayı hiç düşmüyor. Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra gibi üç ana sebeple bu durumu yaşıyoruz. Biz vatandaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Trafik kurallarına uymak zorundayız. Caydırıcı cezaların da uygulanması gerekiyor. Düşük cezalar sayesinde caydırıcılığı azalıyor ve kazalar devam ediyor.” Güler, yeni kanun teklifleri ile cezaların artırılacağına dikkat çekerek, “Son tepkiler yüksek cezalardan değil, aşırı radar uygulamalarından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

RADAR UYGULAMALARINDA YENİ ÇALIŞMALAR

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları’nın ortaklaşa oluşturduğu komisyon, radar uygulamalarındaki alanların belirlenmesi ve ani hız değişiklikleri konusunda çalışmalar yapacağını ifade etti. Güler, “İnsan hayatını korumak zorundayız ve gereken tedbirleri almak durumundayız” dedi. Bu konuda kanun teklifinde bir değişiklik düşünülmediğini belirten Güler, ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

RADAR BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Kurban Bayramı tatili boyunca yapılan radar ceza uygulamalarına dair çarpıcı istatistikler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuna duyuruldu. Arefe günü ülke genelinde 23 bin 275 araca hız kontrolü yapıldığını, bayramın birinci gününde ise 12 bin 407 aracın hız ve radar denetiminden geçiş yaptığını açıkladı.

LEVHALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yeni nesil yapay zeka destekli radar sistemleriyle otoyollardaki hız sınırı ihlalleri anında tespit ediliyor. Ancak hız sınırlarının aniden düşmesi ve bunun yol güvenliğini olumsuz etkilemesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı otoyollarda hız sınırının, ani bir şekilde 70, 50 ve 30 km’ye düşürüldüğünü ve bu durumun sürücüler tarafından fark edilmesine yönelik şikayetlerin geldiğini belirtti. Levhaların yeniden gözden geçirileceği müjdesini verdi.