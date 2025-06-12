Radar Konusu Bayramda Çok Konuşuldu

KURBAN BAYRAMI’NDA GÜNDEMDEKİ RADAR KONUSU

Kurban Bayramı yaklaşırken radar uygulaması en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar bulunacağını duyurdu. Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar yollardan görüntüler paylaşırken, diğerleri bu uygulamaya karşı tepkilerini dile getirdi. Yapay zeka destekli “trafidar” sistemi, araç ve plaka tanıma teknolojisi ile taşıt türüne göre belirlenen hız sınırlarını tespit ediyor. Hız sınırını aşan araçlar için otomatik ceza uygulaması devreye giriyor.

TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapay zeka destekli radar sistemleri ile ilgili önemli bir değerlendirme yapıldı. Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın uluslararası teknik belgelerinin eksik olduğunu ifade etti. Bu durumun, mahkemelerce verilen cezaların iptaline yol açabileceğini belirtti. Hız cezalarında Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi fotoğrafın bulunması gerektiğini vurgulayan Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ön inceleme olmadan doğrudan sürücülere iletilemeyeceğini bildirdi.

SAĞLAM BELGELERİN GEREKLİLİĞİ

Yeşil, “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Bu tür cihazların IP sertifikası, yani toz, düşme, nem ve sıcaklık değişikliklerine dayanıklılığı, EMC sertifikası gibi belgelerinin bulunması zorunlu. Ayrıca yaydığı ışınların canlılar ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerini göstermesi gereken sertifikalara da ihtiyaç var. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihaz kullanımına izin verilmez” şeklinde önemli bilgiler paylaştı.