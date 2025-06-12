Radarlar Bayramda Çok Konuşuldu; Cezalar İptal Olabilir

KURBAN BAYRAMI’NDA RADAR TARTIŞMALARI ARTMIŞTI

Kurban Bayramı döneminde radar uygulaması, gündemin en çok tartışılan meselelerinden biri haline geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “30 kilometrede bir radar olacağını” açıkladı. Sosyal medya üzerinden bazı vatandaşlar, yollardan çektikleri görüntüleri paylaştı ve bununla birlikte bu duruma çeşitli tepkiler geldi. Yapay zeka destekli “trafidar” sistemi ise, araç ve plaka tanıma teknolojisi sayesinde, güzergah üzerindeki hız sınırlarını taşıt türüne göre belirliyor. Belirlenmiş hız sınırını aşan araçlara otomatik şekilde ceza kesiliyor.

TEKNİK BELGELERİN YETERSİZLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Yapay zeka destekli radar uygulaması hakkında önemli bir değerlendirme yapıldı. Sözcü’deki habere göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın “standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını” ifade etti. Bu durumun, kesilen cezaların mahkemelerce iptal edilmesine neden olabileceğini belirtti. Hız cezalarında Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, kesilen cezanın fotoğrafının da mevcut olması gerektiğini vurguladı. Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefon kullanma cezalarının, ön inceleme yapılmadan sürücülere gönderilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

GEREKEN SERTİFİKALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeşil, sözlerine şu şekilde devam etti: “Cihazın muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretildiği düşünülüyor. Ancak bu belge henüz açıklanmadı. Ayrıca, bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşmeye, nem ve sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklılığı), EMC sertifikası (etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etrafındaki elektronik cihazları bozmadığı) ve yaydığı ışınların canlıları ile doğaya olumsuz etki etmediğini gösteren sertifikaları olması gerekiyor. Bu belgeler ve sertifikalar yoksa, o cihaz kullanılamaz.”