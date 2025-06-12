Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

RADAR UYGULAMALARI KONUŞULUYOR

Kurban Bayramı sırasında radar uygulamaları, oldukça fazla tartışılan bir konu haline geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her 30 kilometrede bir radar sistemi kurulacağını duyurmuştu. Bu açıklama üzerine sosyal medyada bazı kullanıcılar yolların görüntülerini paylaşırken, bazıları da duruma karşı tepkilerini dile getirdi. Yapay zeka destekli “Trafidar” uygulaması ise, araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde güzergahlarda hangi hız sınırının uygulanması gerektiğini tespit ediyor. Belirlenen hız limitini aşan sürücülere otomatik olarak ceza kesiliyor.

ULUSLARARASI BELGELERİN YETERSİZLİĞİ

Yapay zeka tabanlı radar uygulaması hakkında dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Sosyal medyada yer alan habere göre, Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygun olduğunu gösteren uluslararası teknik belgelerin mevcut olmadığını ifade etti. Bu durumun, mahkemeler tarafından cezaların iptal edilmesine yol açabileceğini belirtti. Yeşil, hız cezalarının Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu cihazların, emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının direkt olarak sürücülere gönderilmeden önce bir ön inceleme yapılması gerektiğini açıkladı.

GEREKEN BELGELERİN OLMAYIŞI

Yeşil, cihazın muhtemelen Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak üretildiğini ancak ilgili belgenin açıklanmadığını söyledi. Ayrıca, bu tür cihazların, toz, düşme, nem ve sıcaklık değişiklerine dayanıklılığına dair IP sertifikası, etraftaki cihazlardan etkilenmediğini veya elektronik sistemlerde bozulmaya yol açmadığına dair EMC sertifikası ve yaydığı ışınların canlılara ve doğaya zarar vermediğini kanıtlayan sertifikalara sahip olması gerektiğini ekledi. Bu belgeler mevcut değilse, cihazın kullanılamayacağını ifade etti.