Radarlar Bayramda Tartışma Konusu Oldu!

RADAR UYGULAMASI VE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Kurban Bayramı’nın en yoğun tartışma konularından biri radar uygulaması oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar kurulumunun olacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden bazı vatandaşlar yollardan görüntü paylaşırken, bazıları ise bu duruma karşı eleştirilerini dile getirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TRAFİK SİSTEMİ

Yapay zeka destekli “trafidar” sistemi, araç ve plaka tanıma yöntemiyle güzergâhta uygulanması gereken hız sınırını belirliyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçların ise otomatik olarak ceza almasına neden oluyor. Bu teknolojiyle ilgili olarak dikkat çeken bir yorum geldi.

CEZA UYGULAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sözcü’de yer alan bilgilere göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu kanıtlayan uluslararası teknik belgelerinin bulunmadığını, bu durumun cezaların mahkeme tarafından iptal edilmesine sebep olabileceğini söyledi. Yeşil, hız cezalarının Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti ve emniyet kemeri ile telefonla konuşma cezalarının da ön inceleme yapılmadan doğrudan sürücülere iletilemeyeceğini aktardı.

Yeşil, ek olarak şu bilgileri paylaştı: “Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Ayrıca, bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklılığı), EMC sertifikası (etraftaki cihazlardan etkilenmediği veya etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikaları olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız.”