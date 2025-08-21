Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

BAŞARI STRATEJİSİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında İstanbul Başakşehir’i 2-1 yenerek galip gelen Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’nın teknik direktörü Mirel Radoi, turuncu-lacivertli ekibin savunmadaki zaaflarını iyi bir şekilde analiz ederek galibiyete ulaştıklarını ifade etti. Radoi, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleşen maç sonrasında yapılan basın toplantısında önemli değerlendirmeler yaptı.

İYİ HAZIRLANMA VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İyi bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Radoi, “Çok iyi hazırlandık ve onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık ve sadece bizim belirlediğimiz bölgelerde daha fazla topa sahip oldular. Stratejimiz bu şekildeydi. Defansif bölgede sorunları olduğunu biliyorduk. Tekil mücadeleleri iyi değerlendirdik ve sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik.” dedi.

RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIĞI

Mirel Radoi, Başakşehir’in topa daha fazla sahip olmasına rağmen etkili pozisyonlar üretemediğini belirtti. “Ortalarını kolayca karşıladık. Rövanşta bizi çok daha zorlu bir maç bekliyor. Başakşehir’in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Çok tehlikeli olabilirler. Hala kendimizi favori görmüyorum. Bu maçta onlar iyi oynamadı çünkü biz çok iyi oynadık.” sözleriyle rakipleri hakkında son derece temkinli bir yaklaşım sergiledi.