Ceyhun Yılmaz’a hapis cezası

Ekranların sevilen isimlerinden olan radyocu Ceyhun Yılmaz, oyuncu Müjde Uzman’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Radyocu Ceyhun Yılmaz ve ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın 2015 yılında konuk olduğu bir televizyon programında sunucunun Uzman’a sorduğu “Mesleğiniz nedir?” sorusuna Yılmaz’ın hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Müjde Uzman, programın ardından kullandığı sözler üzerine Yılmaz’dan şikayetçi olmuştu. Oyuncu Ceyhun Yılmaz’a, şaka amaçlı bu tabiri kullandığını ifade ettiği soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme, söylenen kelimenin müştekinin namus ve şerefine yönelik aşağılayıcı bir kelime olduğunu hükmetti.

Eylemin sesli ve görüntülü iletiyle işlendiği ve sanığın hakaret suçunu bu şekilde işlediği, ayrıca müştekinin sanığa yönelik manevi tazminat davasının da kabul edildiğini kararında belirten mahkeme sanık Ceyhun Yılmaz’ı 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme daha sonra bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

TRT